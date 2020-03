Marcelo tenta travar saída de Centeno do Governo

Marcelo Rebelo de Sousa chamou Mário Centeno a Belém para o convencer a ficar no Governo.

Segundo o semanário Expresso, o Presidente da República vai tentar travar a saída do ministro das Finanças numa reunião marcada para as 12h00 da próxima segunda-feira.

Na mesa estarão as consequências da crise provocada pelo novo coronavírus na economia portuguesa, mas também a saída de Mário Centeno.

Centeno terá combinado com o primeiro-ministro António Costa deixar o Executivo até ao final do primeiro semestre, quando também termina o primeiro mandato à frente do Eurogrupo.