Governo desmente cancelamento do aeroporto do Montijo e expansão da Portela

A notícia que dava conta de que o projeto do aeroporto de Montijo foi cancelado, assim como a expansão da Portela, não se confirma. A informação foi desmentida pelo Ministério das Infraestruturas e da Habitação, depois de ter chegado às redações um comunicado que anunciava esse cancelamento mas que, afinal, não correspondia à verdade.

"Circula nas redes sociais e nos meios de comunicação social um comunicado de imprensa falso com o logotipo do Gabinete do Ministro das Infraestruturas e da Habitação com o título “Cancelados projetos do Aeroporto do Montijo e de Expansão do Aeroporto da Portela”. Não se trata de um comunicado oficial deste Gabinete e a informação dele constante também não é verdadeira", pode ler-se numa nota enviada às redações pelo Ministério das Infraestruturas e da Habitação.