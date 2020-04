Preço da água dispara em Oliveira de Azeméis

Em Oliveira de Azeméis está em marcha uma petição contra o aumento do preço da água.

As tarifas praticadas pela empresa INDÁQUA, nalguns casos, triplicaram, e, numa altura em que as pessoas se debatem com a crise provocada pelo novo coronavirus, já há quem exija o regresso dos serviços de abastecimento da água à Câmara de Oliveira de Azeméis.

Contactado pela SIC, o presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis confirmou que o novo tarifário entrou em vigor no início do ano, mas só agora é que as pessoas começaram a sentir o impacto dos aumentos.