A deputada Joana Mortágua pede, sobretudo, uma garantia do Governo de que nenhum aluno fique prejudicado. O partido apela também para que o Governo mantenha o apoio aos pais que ficam em casa com os filhos.

Bloco de Esquerda diz que as autoridades de saúde têm que definir regras com que as escolas têm que funcionar.

