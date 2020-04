Altice Portugal alvo de ataque informático

A Altice Portugal foi alvo de um ataque informático, à semelhança do que aconteceu no início da semana com a EDP.

Contactada pela SIC, a empresa de telecomunicações confirma o ataque mas diz que as consequências foram nulas e que não causaram qualquer impacto nos sistemas ou operações, bem como nos dados dos clientes. Ainda assim, a Altice comunicou este caso às autoridades.

Na segunda-feira, a EDP confirmou um ataque semelhante, mas com resultados mais graves. Os servidores da elétrica foram atingidos e afetaram os serviços de apoio às pessoas em teletrabalho.