Reforçada a Linha VIDA 1414

O Serviço de Intervenção nos Comportamento Aditivos e nas Dependências reforçou a linha VIDA 1414, que presta auxílio a pessoas com comportamentos aditivos.



A equipa de atendimento foi aumentada com mais três profissionais experientes e o horário de atendimento tem agora mais duas horas.

O objetivo é dar uma maior eficácia nas respostas das dúvidas dos doentes nesta altura em que a maior parte das pessoas estão confinadas em casa. Para além disso, vão ser esclarecidas questões sobre a Covid-19.

"A equipa de atendimento foi aumentada com mais três profissionais experientes, para uma maior eficácia nas respostas de aconselhamento e encaminhamento que incluem, agora, as dúvidas sobre a Covid-19 e os comportamentos aditivos e dependências", explicam em comunicado.

A Linha VIDA 1414 funciona de segunda a sexta-feira, entre as 10 da manhã e as 8 da noite.

"(...) é gratuita e tem como propósito responder a questões relacionadas com os comportamentos aditivos e dependências, com e sem substâncias, que sejam colocadas por cidadãos com problemas, familiares e/ou amigos e também para técnicos da área."