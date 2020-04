Ferro entende que modelo da cerimónia do 25 de Abril já "é um meio caminho"

Perante as críticas e petições para que fosse cancelada, o Presidente da Assembleia da República não cede na cerimónia do 25 de Abril até porque entende que já fez as cedências que tinha que fazer.

Numa entrevista à rádio TSF, Ferro Rodrigues considera que a solução encontrada já é um "meio caminho" e acredita que "vamos ter menos de 100 pessoas" no hemiciclo.

Se vão ser tomadas algumas medidas de proteção, como o uso de máscaras, o Presidente da Assembleia da República ironiza: "então íamos mascarados para o 25 de Abril" e não deixa de aproveitar para mais uma crítica: "houve muita gente mascarada de abrilista estes anos todos e agora deitou as garras de fora".

Já tinha deixado também o aviso de que é a democracia que está em causa e a extrema-direita "existe": "o medo e a mentira são as armas", diz Ferro Rodrigues que garante que a Diretora-Geral da Saúde disse, claramente, que a sessão parlamentar não constitui nenhum risco para a saúde pública.