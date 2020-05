Somam-se críticas às comemorações do 1º de Maio, que juntaram cerca de oitocentas pessoas, na Alameda, em Lisboa. O Governo elogia a organização exemplar da CGTP e defende que as regras de segurança foram cumpridas.

Em pleno Estado de Emergência. o Presidente da Republica abriu uma exceção para as comemorações do 1º de Maio e o Governo alinhou. Mas a decisão não convence todos os que continuam a ser chamados a cumprir as regras em todos os outros dias.

ESPECIAL CORONAVÍRUS