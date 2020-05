Rui Rio diz que ação da CGTP foi “uma pouca vergonha”

O líder do PSD publicou na sexta-feira no Twitter uma crítica à ação da CGTP na celebração do 1 de Maio.

Rui Rio diz que é inaceitável que milhares de pessoas da central sindical e do PCP tenham estado na rua a festejar em pleno estado de emergência.

O líder do PSD refere mesmo que "é uma pouca vergonha que tenha sido permitido que as pessoas chegassem em camionetas quando é proibido circular entre concelhos".