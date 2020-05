Juiz Carlos Alexandre suspende processo Hells Angels

O juiz Carlos Alexandre, que tem em mãos a instrução do processo Hells Angels, decidiu adiar por tempo indeterminado todas as sessões que estavam marcadas, incluindo o debate instrutório do caso.

Ao que a SIC apurou, o magistrado entende que o sistema eletrónico Webex, usado nos tribunais, não está a reunir as condições necessárias para continuar os trabalhos.

O juiz aguarda pelas medidas que serão aprovadas no Parlamento sobre os prazos judiciais para voltar a marcar as diligências que restam.

A acusação do Ministério Público sustenta que os 89 arguidos do grupo motard Hells Angels elaboraram um plano para aniquilar um grupo rival, em março de 2018, com recurso à força física e a várias armas para lhes causar graves ferimentos, "se necessário até a morte", incluindo Mário Machado (líder do movimento de extrema-direita Nova Ordem Social), que é assistente no processo.

Os arguidos estão acusados de associação criminosa, tentativa de homicídio qualificado agravado pelo uso de arma, ofensa à integridade física, extorsão, roubo, tráfico de droga e detenção de armas e munições entre outros crimes.