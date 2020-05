Como estão as creches a preparar a reabertura?

A uma semana da reabertura, o Colégio Nossa Senhora da Esperança, no Porto, já implementou mudanças. Numa sala, onde geralmente estariam 14 crianças, vão estar, no limite, sete. Por casa sala, há menos berços e menos cadeiras de refeição.

Na Misericórdia do Porto, a creche tem 81 crianças, mas ainda não sabe quantas vai receber no próximo dia 18.

Enquanto aguarda as normas definitivas, a direção decidiu reforçar o pessoal e adquirir os próprios testes, ara quando o colégio estiver a funcionar. Antes da abertura, os cerca de 30 funcionários já foram testados. Deram todos negativo.

Os funcionários desta creche da Santa Casa da Misericórdia de Matosinhos também já foram testados. Não há casos de infeção. O regresso das 42 crianças inscritas está a ser preparado, mas sem certezas de quantas vão aparecer.

As mais de 2 mil creches do país abrem dia 18 de maio. Mas os pais podem optar por continuar em casa com os filhos, a receber o apoio até final do mês.