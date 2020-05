Cruzamento de dados levou as autoridades à localização do corpo de Valentina



Poucas horas depois do alerta do desaparecimento da menina de 9 anos dado pelo pai, a GNR chamou a Polícia Judiciária que, no próprio dia, começou a investigação.

Através do cruzamento de vários dados, de várias pessoas ouvidas pelas autoridades e dos vários depoimentos feitos pelos suspeitos, foi possível chegar ao corpo de Valentina, este domingo.