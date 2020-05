Rui Rio defendeu que o Ministro das Finanças, Mário Centeno, não tem condições para continuar no Governo.

O líder do PSD disse que depois de ter sido desleal com o primeiro-ministro, depois do que disse no Parlamento e depois da crítica pública que lhe foi dirigida pelo Presidente da República, Mário Centeno está numa situação insustentável.