Pai de Valentina terá tentado suicidar-se na cadeia

Sandro Bernardo, o pai de Valentina e suspeito do seu homicídio, foi encontrado durante a manhã desta sexta-feira dentro da cela com cortes no pulso.

Segundo a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, terá utilizado uma lâmina de barbear descartável, explicação que invalida a possibilidade de ter sido alvo de algum tipo de vingança dentro da prisão.

A lâmina em causa foi entregue a Sandro numa bolsa de higiene pessoal que é dada a todos os que chegam às cadeias sem bens. Este kit inclui também uma escova e pasta de dentes, sabonete e papel higiénico.

A SIC sabe que no estabelecimento prisional de Tires, onde está detida a madrasta de Valentina, suspeita também do homicídio da menina, a mulher está em observação constante. Os guardas prisionais têm ordem para verificar a cela de 15 em 15 minutos.