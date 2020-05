Bloco de Esquerda vai propor o prologamento do apoio às famílias para além do dia 1 de junho

O Bloco de Esquerda defende a redução da mensalidade das creches de acordo com a queda do rendimento das famílias.

O partido vai apresentar uma proposta no parlamento para que seja prolongado o apoio às famílias que ficarem em casa com os filhos para lá do dia 1 de junho.