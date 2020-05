Ferro vota em Marcelo: "não mudei uma vírgula do que disse"

Mesmo com Ana Gomes na corrida, Ferro Rodrigues diz que não hesitaria em votar em Marcelo Rebelo de Sousa. Se o disse no passado - "há mais um ano e meio" - hoje mantém: "Não mudei uma vírgula", disse à chegada a um almoço com o Primeiro-ministro e secretário-geral do PS, questionado sobre as candidaturas presidenciais de que se fala (ainda nem Marcelo nem Ana Gomes disseram que são, de facto, candidatos).

Para Ferro, também ainda há tempo, para a campanha ainda "falta seis meses", acrescentando que uma decisão do Partido Socialista apoiar um candidato, "cabe ao secretário-geral" e como Presidente da Assembleia da República não se envolve em questões partidárias.