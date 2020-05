Adolescentes portugueses entre os que menos gostam da escola

A conclusão de um estudo, feito de quatro em quatro anos em colaboração com a Organização Mundial de Saúde, revela que os adolescentes portugueses estão entre os que menos gostam da escola.

De acordo com os dados, que dizem respeito a 2018, no entanto só agora revelados, os alunos sentem-se pressionados com os trabalhos de casa e não se sentem apoiados pela família e pelos professores. Estão mais tristes, nervosos e irritados, e dizem ter dores nas costas e dificuldades em adormecer.

O estudo conclui ainda que aumentou o consumo de álcool na adolescência.

Por outro lado, diminuiu o consumo de canabis, os valores da obesidade e excesso de peso continuam estabilizados.

Foram contabilizadas as respostas de cerca de 6 mil alunos portugueses com 11,13 e 15 anos.