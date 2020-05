Ataque à Academia de Alcochete. Bruno de Carvalho absolvido

O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho foi esta quinta-feira absolvido de todos os crimes no julgamento do ataque à Academia de Alcochete.

Na leitura do acórdão, o coletivo de juízes presidido por Sílvia Pires considerou que não foram provados os factos apontados a Bruno de Carvalho, a Mustafá, ex-líder da claque Juve Leo, e a Bruno Jacinto, oficial de ligação aos adeptos do Sporting.

Tal como o antigo dirigente leonino, que liderou os "leões" entre 2013 e 2018, também Mustafá e Bruno Jacinto foram ilibados.

"Não se prova que as publicações de Bruno de Carvalho nas redes sociais tenham servido para incitar os adeptos. Não se prova qualquer causa-efeito na expressão 'façam o que quiserem' e o que aconteceu na academia", referiu a juíza.

Mustafá, ao qual não foi provado que nenhum dos arguidos tivesse informado da ida à Academia, foi ainda absolvido do crime de tráfico de estupefacientes.

Na leitura do acórdão foram ainda excluídas as condenações por terrorismo, uma vez que os arguidos tinham um alvo definido, sem interferirem com a paz pública, e sequestro.

No que diz respeito aos restantes, o "(...) tribunal provou que os 37 arguidos que entraram na Academia, a correr em passo acelerado, sabiam que era um espaço vedado. (...) Entraram de rompante, sem anunciar ou pedir entrada, sem autorizacão. De forma concertada e de cara tapada para não serem identificados", disse Sílvia Pires.

Vários arguidos foram condenados a quatro anos e meio de prisão pelos crimes de ofensa a integridade física qualificada, ameaça agravada e introdução em local vedado ao público.

O arguido Elton Camará, cujo cadastro inclui várias condenações criminais, foi condenado a cinco anos de cadeia.

ACÓRDÃO LIDO DOIS ANOS DEPOIS DO ATAQUE

Há cerca de três semanas, Bruno de Carvalho, Mustafá e Bruno Jacinto foram afastados da autoria moral do ataque pela juíza Sílvia Pires, que alterou a decisão instrutória.

Para os outros 41 arguidos, o Ministério Público (MP) tinha pedido a condenação pelo crime de introdução a lugar vedado ao público.

O MP pedia pena efetiva para apenas um arguido: Rúben Marques, que assumiu ter agredido o avançado holandês Bas Dost com um cinto.

AS CHEGADAS AO TRIBUNAL

Bruno de Carvalho foi o primeiro arguido a chegar ao Tribunal de Monsanto e deixou várias críticas ao trabalho dos jornalistas.

À chegada ao tribunal, o advogado de Bruno de Carvalho, Miguel Fonseca, mostrava-se confiante e admitia ter esperança que fosse feita justiça.

A leitura do acórdão acontece dois anos depois do ataque à Academia de Alcochete, que ocorreu a 15 de maio de 2018 e onde jogadores e equipa técnica do Sporting foram agredidos por adeptos ligados à claque Juve Leo.