Caso EDP. Mexia e Manso Neto pedem afastamento do juiz Carlos Alexandre

As defesas de António Mexia e João Manso Neto, presidentes executivos da EDP e da EDP Renováveis, pediram o afastamento do juiz Carlos Alexandre do processo que investiga as alegadas rendas excessivas da EDP.

Ao que a SIC apurou, no documento que fez chegar ao Tribunal da Relação de Lisboa, as defesas falam da existência de sinais que apontam para uma concertação entre o Ministério Público e o juiz para aplicar novas medidas de coação aos dois arguidos.

As defesas indicam, também, a existência de documentos que sugerem que o juiz Carlos Alexandre pediu ao Conselho Superior da Magistratura para ficar com os processos que estavam distribuídos ao juiz Ivo Rosa, como o processo EDP.

Os interrogatórios a Mexia e Manso Neto, marcados para 2 e 3 de junho, ficaram sem efeito até que o Tribunal da Relação decida sobre o pedido de afastamento.

