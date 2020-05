20 dos cursos com média mais elevada vão ter mais vagas no próximo ano letivo

Vinte dos cursos com média de entrada mais alta vão ter mais vagas no próximo ano letivo e , de acordo com o jornal Público, o aumento pode chegar aos 15 por cento.

Pela primeira vez numa década, o curso de Medicina vai poder ter mais estudantes, mas de fora ficam os cursos em Lisboa e no Porto.

Há ainda outros cursos que vão poder ter mais vagas, como por exemplo, Engenharia Aeroespacial no Instituto Superior Técnico, Direito na Universidade do Porto ou Design de Comunicação na Universidade de Lisboa.