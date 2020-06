Ginásios voltam a abrir portas com novas regras

Os ginásios e clubes de fitness abriram esta segunda-feira em todo o país, com as devidas adaptações. Todas as normas da Direção-Geral da Saúde têm que ser cumpridas, como a higienização obrigatória das mãos e dos sapatos, o distanciamento social e a higienização de todo o equipamento.