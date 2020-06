Lojas e espaços do cidadão voltam a ter atendimento presencial com marcação prévia

As lojas e espaços do cidadão voltam a aprtir desta segunda-feira a ter atendimento presencial, com marcação prévia.

A ministra da Administração Pública, Alexandra Leitão, esteve na reabertura da loja de Leiria, onde apelou a que as pessoas evitem deslocar-se, e continuem a priviligiar os serviços online.