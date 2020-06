Rui Rio e Jerónimo de Sousa não aceitam negociar com Costa e Silva

Os partidos da oposição não aceitam negociar com o novo conselheiro especial do primeiro-ministro, encarregado de desenhar um programa de recuperação económica do país.

Esta segunda-feira, Rui Rio e Jerónimo de Sousa disseram que só aceitam falar com membros do Governo.

António Costa e Silva deverá ser formalmente nomeado nos próximos dias.