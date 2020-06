PSP junta-se ao movimento #blackouttuesday contra a morte de George Floyd

A PSP publicou uma imagem na rede social Twitter para apelar à igualdade e manifesta-se contra a discriminação racial, no âmbito da morte de George Floyd, um afro-americano de 46 anos, que morreu na noite de dia 25 de maio, em Minneapolis, após uma intervenção policial violenta, cujas imagens foram divulgadas na internet.

No mesmo vídeo, vê-se Floyd a dizer ao polícia que não consegue respirar. Desde então, várias cidades norte-americanas têm sido palco de manifestações, com os protestos a resultarem frequentemente em confrontos com a polícia. Ocorreram, pelo menos, três mortes.

O agente que se ajoelhou no pescoço de Floyd, Derek Chauvin, foi acusado de homicídio e homicídio involuntário em terceiro grau, e encontra-se detido numa prisão estatal. Os outros três agentes no local foram despedidos no dia seguinte à morte de George Floyd, mas não foram acusados.

O movimento #Blackouttuesday junta-se aos protestos para acabar com o racismo e discriminação, com principal incidência nos Estados Unidos.

A morte de George Floyd despoletou tumultos e manifestações violentas em várias cidades norte-americanas, já com algumas vítimas mortais a registar.

Veja também: