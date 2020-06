Passeios de Moliceiro regressam a partir de quarta-feira com a lotação reduzida

Os barcos de passeios turísticos já podem navegar.

Os empresários aguardavam desde sexta-feira por uma clarificação sobre o arranque desta atividade na terceira fase de desconfinamento.

A autorização chegou, na segunda-feira, através de um esclarecimento do Turismo de Portugal. No caso da Ria de Aveiro, os passeios de Barco Moliceiro regressam a partir de quarta-feira com a lotação reduzida.