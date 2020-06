Costa sobre Centeno: "Nunca houve nem haverá qualquer mudança no Governo que seja secreta"

Em entrevista esta quinta-feira à TVI, o primeiro-ministro garantiu que não vai haver mudanças secretas no Governo.

"Há uma coisa que pode ter certeza: nunca houve nem haverá qualquer mudança no Governo que seja secreta, se um dia houver uma remodelação, se houver, isso não há de ser segredo", afirmou.

Questionado sobre até quando Mário Centeno fica no Governo, António Costa reforçou a confiança no ministro das Finanças. Afirmou que é um bom ministro de Estado e das Finanças.

No entanto, não excluíu a hipótese de uma possível saída: "Até quanto? Durante o tempo que for, todos nós estamos a prazo na vida a partir do momento em que nascemos e todos nós estamos em funções até deixarmos de estar".