Espanha corrige data de reabertura de fronteiras com Portugal para 1 de julho

Afinal, as fronteiras de Espanha com Portugal só reabrem a 1 de julho. Espanha recuou depois da ministra do Turismo espanhola ter anunciado a reabertura a 22 de junho.

O Governo português mostrou-se surpreendido, pediu esclarecimentos e Madrid veio a público retificar a data.