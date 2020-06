Suspeitas do ataque ao autocarro do Benfica recaem sobre os “No Name Boys”

O alemão Julian Weigl e o sérvio Zivkovic, que nem tinha participado no jogo, foram os mais atingidos pelos arremessos criminosos. Ficaram com estilhaços de vidro no rosto.

Ainda chegaram a ser assistidos no centro de estágio, mas tiveram de regressar a Lisboa de urgência para receberem mais tratamentos médicos no Hospital que faz parceria com o Benfica.

As casas de Pizzi, Rafa, Grimaldo e Bruno Lage foram vandalizadas com as famílias lá dentro.

Todos os incidentes foram relatados em queixas à PSP, que já avançou para as respetivas investigações.