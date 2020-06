"George Floyd também tinha voz e foi-lhe tirada": a luta contra o racismo em Guimarães

Um grupo de quatro adolescentes organizou uma marcha pacífica, este domingo em Guimarães, para lutar contra o racismo e a desigualdade.

A ideia do protesto surgiu no âmbito da luta pela dignidade humana na sequência da morte, a 25 de maio, do afro-americano George Floyd, sob custódia da polícia dos Estados Unidos.

Mais de uma centena de pessoas juntou-se no largo do Toural, na cidade de Guimarães, com destino à câmara municipal, para uma marcha pacífica.

"O objetivo é que o mundo pare e nos ouça. O George Floyd também tinha voz e foi-lhe tirada", advogou Joana Ribeira, uma das organizadoras da marcha. "Quando não existe respeito humano, alguém tem de tomar uma atitude e nós tomamos uma atitude e queremos continuar", assegurou.

As pessoas que passaram e viram o protesto, na sua maioria, deixaram palavras de agradecimento e parabenizaram a atitude dos manifestantes.

Os organizadores da iniciativa garantiram "continuar nesta luta", que consideram não ser "apenas de um dia".

"Black Lives Matters" foi uma das expressões mais lidas na manifestação e muitas pessoas empunhavam pequenos cartazes onde se podia ler "quem cala consente" ou "silêncio e ignorância matam".