Autoridades investigam envolvimento do suspeito no caso Maddie noutro desaparecimento em Aljezur

Em Aljezur há ainda quem se lembre do caso, mas tenha dúvidas de que haja ligação. A judiciária confirma que, na altura, o caso foi investigado pela GNR e encarado como um acidente no mar.

Chamava-se René, tinha seis anos e desapareceu a 21 de junho de 1996. Filho de pais separados, ambos alemães, estava com a mãe, na praia da Amoreira, em Aljezur, quando a meio do dia deixou de ser visto

Foi chamada a GNR, pedida a ajuda dos bombeiros, mas a criança nunca apareceu.

Na altura do desaparecimento do menino, o homem que é agora o principal suspeito do caso Maddie, vivia a cerca de 30 quilómetros de Aljezur. A polícia alemã quer agora perceber se Christian Brueckner poderá estar, de alguma forma, ligado a este outro desaparecimento.