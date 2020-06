Mais 7 mortes e 421 casos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta terça-feira a existência de 1.492 mortes e 35.306 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.485 para 1.492, mais 7, enquanto o número de infetados aumentou de 34.885 para 35.306, mais 421, o que representa um aumento de 1,2%.

O número de casos recuperados subiu de 21.156 para 21.339, mais 183. Há 394 doentes internados, 65 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos.

Marcelo já está menos preocupado com a evolução da pandemia

Costa promete particular atenção à evolução na Área Metropolitana de Lisboa

O primeiro-ministro afirmou que haverá uma particular atenção à evolução dos contágios de Covid-19 na Área Metropolitana de Lisboa e defendeu que as medidas restritivas tomadas tiveram o efeito de prolongar a epidemia no tempo.