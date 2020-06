Parlamento discute transladação de Aristides de Sousa Mendes para o Panteão

Aristides de Sousa Mendes deverá receber honras de Panteão Nacional.

O projeto de resolução de Joacine Katar Moreira foi discutido esta terça-feira no Parlamento e recebeu a aprovação de todos os partidos, à exceção do Chega, de André Ventura, que não está no debate.

O diploma é votado no final dos trabalhos de hoje.

Aristides de Sousa Mendes foi cônsul de Portugal em Bordéus durante a II Guerra Mundial e concedeu vistos de entrada em Portugal a milhares de refugiados, incluindo judeus que fugiam da Alemanha Nazi.