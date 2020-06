Ricardo Salgado no centro de nova burla

Ricardo Salgado deve vir a ser acusado de um novo esquema de burla que terá lesado o BES em mais de mil milhões de euros em 2014.

Segundo o Jornal de Notícias desta terça-feira, no centro deste novo esquema estava a emissão de títulos de dívida, meses antes da resolução do banco, em agosto de 2014 e já depois das empresas não financeiras do grupo estarem proibidas de negociar mais dívida com clientes.

O despacho de acusação envolve Ricardo Salgado e um grupo de ex-responsáveis do BES e do Grupo Espírito Santo que serão agora identificados na nova acusação do Ministério Público, que deverá estar concluída ainda antes do início das férias judiciais, a 16 de julho.

Ainda há duas semanas, Ricardo Salgado foi condenado pelo Tribunal Constitucional a pagar uma multa de quase 4 milhões de euros por atos de gestão ruinosa no Banco Espírito Santo.