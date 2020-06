As regras para a noite de São João no Porto

O programa oficial para os festejos de São João, no Porto, já tinha sido cancelado em abril devido à pandemia do novo coronavírus. Este ano não haverá fogo de artificio, nem concertos nem a habitual animação nas ruas do Porto.

O presidente da Câmara, Rui Moreira, reuniu os conselheiros de segurança e economia e todos concordaram que não há condições para a realização de festas e para que muita gente se junte em segurança no São João.

Na noite de 23 de junho não haverá música nas ruas da cidade que, ao contrário do habitual, não estarão cortadas. A fiscalização e o policiamento vão ser reforçados e não haverá transportes públicos a circular.