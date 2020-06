Jovem cabo-verdiano foi assassinado no Bairro Alto por skinheads há 25 anos

Alcindo Monteiro foi assassinado em Lisboa, por um grupo de skinheads, há, precisamente, 25 anos na noite de Portugal, de Camões e das Comunidades, no Bairro Alto, em Lisboa.

O cabo-verdiano com bilhete de identidade português, franzino, de 27 anos, não resistiu ao espancamento frio e brutal, perpetrado por um grupo de skinheads.George Floyd não resistiu em 2020, sufocado pelo joelho de um agente da polícia, nos Estados Unidos. Em comum, Floyd e Alcindo tinham a cor da pele.

Alcindo Monteiro, tinha vindo da outra margem do Tejo, divertir-se, dançar, em Lisboa, quando foi encontrado sem sentidos na rua Garrett

