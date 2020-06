Estátua do Padre António Vieira em Lisboa vandalizada

A estátua do Padre António Vieira, situada no Largo Trindade Coelho, em Lisboa, foi vandalizada. No pedestal foi escrito a vermelho "descolonização". No peito das crianças pintaram um coração e a cara do Padre António Vieira também foi pintada de vermelho.

A estátua foi instalada em 2017.

As primeiras imagens surgiram no Twitter, com várias pessoas a criticarem o ato de vandalismo.

Na sequência da morte de George Floyd, várias estátuas de cidades dos Estados Unidos e da Europa também têm sido vandalizadas.