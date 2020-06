Mudança na direção do Arsenal do Alfeite e da Plataforma das Indústrias de Defesa Nacionais

José Miguel Antunes Fernandes é o nome proposto para a presidência do Arsenal do Alfeite e Marco Costa Ferreira é o escolhido para presidir à idD - Plataforma das Indústrias de Defesa Nacionais, anunciou hoje o Governo.

Além de José Miguel Antunes Fernandes na presidência, a administração do Arsenal do Alfeite terá dois vogais, Maria José Gomes Monteiro Jesus de Almeida e José Luís Serra Rodrigues, segundo um comunicado do Ministério da Defesa.

Na idD, a nova 'holding' da Defesa, além de Marco Costa Ferreira, entram para o conselho de administração três vogais, Catarina Sofia Castanheira Nunes, Maria José Gomes Monteiro Jesus de Almeida e Paulo Alexandre Jacob dos Santos Santana.

Os currículos dos escolhidos tiveram a aprovação pela Comissa~o de Recrutamento e Selec¸a~o para a Administrac¸a~o Pu´blica (CRESAP).

Os ministérios das Finanças e da Defesa Nacional anunciaram, em comunicado, a indicação dos novos conselhos de administração do Arsenal do Alfeite e da Plataforma das Indústrias de Defesa Nacionais (idD) na assembleia geral de dia 26.

As alterações são justificadas com o programa do Governo em duas áreas:

"Conjugar os objetivos de uma política orçamental estável e credível, em que a condução das políticas públicas, no futuro, como agora, deverá ser marcada pela necessidade de assegurar a qualidade e o controlo da despesa pública, num contínuo processo de revisão de despesa e consolidar o papel do Estado na gestão das participações públicas no setor, de forma articulada e centralizada numa empresa unificadora da ação de tutela financeira e setorial e enquanto agente facilitador da internacionalização da indústria de Defesa.

"Os setores da indústria da Aeronáutica, Espaço e Defesa equivalem a uma faturação superior a 1,7 mil milhões de euros, com valores de exportação que rondam os 90%, e suportando mais de 18.500 recursos humanos, acrescenta-se no comunicado, que dá ainda conta de que as participações do Estado asseguram 2.600 empregos e um volume de negócios na ordem dos 350 milhões de euros.

O processo de reestruturação desta área foi iniciado em 2014 e permite agora à idD "reforçar as redes e outras formas de parceria e cooperação", criar um balcão único de apoio às empresas, acelerar a execução da Lei de Programação Militar e acelerar projetos de investimentos e exportação nesta indústria.

A decisão de nomear novos administradores foi comunicada no princípio de maio pelo Governo à administração do Arsenal do Alfeite, que informou a comissão de trabalhadores e o Sindicato dos Trabalhadores Civis das Forças Armadas e Empresas de Defesa (STEFFAs) no dia 07 de maio.

A comissão parlamentar de Defesa Nacional vai ouvir, em audição, a administração cessante do Arsenal do Alfeite e do antigo representante do Estado nas OGMA sobre a situação destas duas empresas, numa proposta do PCP aprovada por unanimidade na semana passada, mas ainda sem data marcada.