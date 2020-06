Passadiços do Orvalho. Autarquia recupera estruturas destruídas pelos incêndios de 2017

No concelho de Oleiros, uma das zonas mais afetadas pelos incêndios foi recuperada e é hoje um dos principais pontos de atração turística da região do Pinhal Interior. Em pouco mais de dois meses, a rota do Orvalho classificada pela Unesco já recebeu a visita de 20 mil turistas.