Turismo do Norte faz roteiros promocionais para atrair turistas

O Turismo do Porto e Norte está a fazer roteiros promocionais para divulgar as potencialidades do território como destino seguro para estas férias em Portugal.

Para a incursão pelo ecoturismo, foi convidado um grupo de bloggers que começou a viagem na aldeia comunitária de Rio de Onor, em Bragança.