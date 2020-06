As visitas aos reclusos nos estabelecimentos prisionais estão autorizadas desde o dia 15 de junho. As cadeias de alta segurança foram as primeiras a abrir as portas, mas as restantes tiveram que adaptar o parlatório às novas regras de saúde pública, como foi o caso da cadeia da Guarda.

De acordo com as novas regras, os reclusos podem ser visitados de segunda a sexta-feira em três períodos diferentes e é permitida a entrada de dois adultos e menores de três anos durante meia hora.