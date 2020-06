Seis detidos em operação policial contra os No Name Boys

O Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP), através da Divisão de Investigação Criminal, desenvolveu esta manhã uma operação policial, denonimada "Operação Sem Rosto", em vários locais da zona metropolitana de Lisboa.

"Ao longo de aproximadamente um ano, foram investigados vários crimes, entre eles, roubos, ofensas à integridade física qualificadas, danos e homicídio na forma tentada, praticados por um grupo de indivíduos pertencentes à claque No Name Boys", explica a PSP em comunicado.

A operação resultou em seis detidos, entre os 22 e os 33 anos.

Fonte do Comando adiantou à agência Lusa que a ação policial está relacionada com a agressão, em maio, a um homem alegadamente pertencente à claque Juventude Leonina, por parte de um grupo de mais de 30 indivíduos com camisolas dos No Name Boys.

Na altura, em comunicado, a PSP dizia que o homem, de 32 anos, que se encontrava sozinho, estava a ser agredido quando um agente da PSP, em patrulhamento de prevenção criminal no local, se apercebeu da situação e interveio.

Os No Name Boys são uma das claques não oficiais do Benfica.

No âmbito da operação realizaram-se buscas domiciliárias e não domiciliárias, bem como o cumprimento de vários mandatos de detenção.