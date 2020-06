Manifestação do Chega juntou mais de mil pessoas em Lisboa

Cerca de 1.200 pessoas juntaram-se este sábado em Lisboa, entre o Marquês de Pombal e a Praça do Comércio, numa manifestação do partido Chega com o objetivo de demonstrar que não há racismo em Portugal.

André Ventura diz que a direita tem de sair à rua e acusa o PSD e o CDS de terem medo de o fazer.

A manifestação foi acompanhada por um forte dispositivo policial.

Segundo o porta-voz do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, Artur Serafim, duas pessoas foram identificadas por comportamentos inadequados contra os manifestantes, uma por "comportamentos obscenos" e outra por "comportamentos agressivos".