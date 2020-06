Escola no centro de Lisboa deu aulas por e-mail

Os alunos da EB 2,3 Luís de Camões, uma escola do centro de Lisboa, não tiveram aulas online, desde que foi declarado o estado de emergência, porque a direção da escola entendeu que bastava a comunicação por e-mail.

À Associação de Pais chegaram várias queixas dos encarregados de educação. Questionaram a direção da escola, que garantiu que estava a cumprir bem as orientações do Ministério com este modelo de ensino.

À SIC, o Ministério da Educação diz que o método não cumpre as orientações e promete analisar o assunto.