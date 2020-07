Viagens não essenciais para fora da UE: Portugal autoriza voos para seis países

As restrições portuguesas às viagens para países fora da União Europeia foram mais apertadas do que as de Bruxelas. Portugal aprovou viagens não essenciais para apenas seis países: Argélia, Canadá, Coreia do Sul, Marrocos, Tunísia e China.

Em relação aos países de língua portuguesa, podem regressar portugueses ou europeus residentes em Portugal e quem viaje por razões essenciais, mas em alguns casos.

Quem viajar dos países provenientes de língua oficial portuguesa e dos Estados Unidos tem de apresentar um teste negativo feito nas 72 horas anteriores ao voo.