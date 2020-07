Conselho de Ministros reúne-se para decidir futuro da TAP

A reunião do Conselho de Ministro para se decidir qual será o futuro da TAP está prevista para esta manhã.

A repórter da SIC Sofia Coelho esteve no local, no Palácio da Ajuda, e explica que o Governo tem tentado negociar que a TAP seja maioritariamente pública, mas não nacionalizada. O Governo ficaria com 70% da companhia aérea.

Com a nacionalização da TAP, o valor anunciado dos 1.200 milhões previstos será muito superior.

Num só trimestre, a TAP teve um prejuízo de 395 milhões de euros, um valor quatro vezes superior ao que tinha sido registado no mesmo período do ano passado.

Veja também: