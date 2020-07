Os pais querem um novo alargamento do prazo para as matriculas do pré-escolar e do 1º ano. O prazo terminou a 30 de junho, mas a sobrecarga do sistema dificultou o processo e o prazo foi prolongado até 1 de julho.

O Ministério da Educação diz que o portal está em funcionamento e que praticamente todas as matrículas foram já realizadas.

As matrículas do 1º ano até ao 12º ano realizam-se na mesma plataforma até 12 de julho.