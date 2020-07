Portugal continental fora da lista do Reino Unido. Municípios algarvios dizem que destino é seguro

O presidente dos municípios do Algarve acredita que existiram lóbis mais fortes do que o português nas negociações com o Governo britânico e afirmou que é mais seguro estar de férias no Algarve do que viver no Reino Unido.

Portugal Continental não será incluído na lista de países com corredor turístico com o Reino Unido, ao contrário dos arquipélagos da Madeira e dos Açores, avançou fonte do Governo à Associação de Municípios do Algarve.

Esta medida fará com que os turistas britânicos que se desloquem a Portugal tenham de cumprir uma quarentena obrigatória ao regressarem ao país.

A decisão será confirmada pelo Reino Unido durante a tarde desta sexta-feira.

