Portugal é dos países europeus que mais usa sacos de plástico

O consumo de sacos de plástico tem vindo a diminuir desde 2015, ano em que começaram a ser pagos. Apesar desta taxa, os portugueses continuam a ser dos europeus que mais utilizam este recurso. Por ano, cada pessoa usa em média mais de 460 sacos de plástico.

Cada saco de plástico pode demorar até 500 anos a decompor-se no ambiente. Depois, fragmenta-se em pequenos pedaços que muitas vezes são ingeridos pelos animais, que confundem com alimentos.

De acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente por minuto são utilizados cerca de um milhão de sacos de plástico no mundo.

Julho consagra-se o mês sem plástico, o desafia passa por evitar ou não utilizar este material. A associação ambientalista Quercus deixa um conselho para evitar o uso de sacos de plástico nas idas às compras.