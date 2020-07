Morreu o segundo militar da GNR ferido em acidente na A1

O segundo militar da GNR atingido por uma viatura na semana passada na Autoestrada 1 morreu esta segunda-feira, avançou a corporação, expressando "as sentidas condolências" à família e elementos do Destacamento de Trânsito de Santarém.

"A Guarda Nacional Republicana está de luto. As sentidas condolências à família e amigos da militar do Destacamento de Trânsito de Santarém, que faleceu hoje, vítima do trágico acidente do dia 7 de julho, zelando pela segurança dos cidadãos. Cabo Vânia Martins, 31 anos", refere a corporação numa mensagem na rede social Twitter.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, também já emitiu uma nota de pesar.

"Foi com profunda tristeza que tomei conhecimento do falecimento da cabo Vânia Martins, na sequência do grave acidente ocorrido no cumprimento da sua missão, numa patrulha do Destacamento de Trânsito da GNR de Santarém", escreve Eduardo Cabrita, na nota de pesar.

O ministro transmitiu ainda, em nome do Governo, um voto de pesar e de solidariedade aos familiares, amigos e a todos os militares da Guarda Nacional Republicana.

Acidente causou a morte de outro militar

Vânia Martins estava internada no hospital depois de ter ficado ferida com gravidade numa colisão, na passada terça-feira, entre um automóvel e um carro-patrulha na Autoestrada 1, entre o nó de Torres Novas e a área de serviço de Santarém.

O outro militar da GNR envolvido no acidente morreu na passada quarta-feira, um dia depois do sinistro.