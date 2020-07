Risco de incêndio. Tolerância zero para o uso de fogo perto das florestas

Todos os distritos de Portugal Continental estão em alerta laranja até à meia-noite por causa do risco de incêndio, o segundo mais grave de uma escala de quatro.

Temperaturas altas, acima até do que é habitual para esta época, baixa humidade, vento quente e noites tropicais são fatores que agravam o risco de incêndio.

Razões que levaram a Proteção Civil a elevar o nível de alerta e o Governo a lembrar que há tolerância zero para o uso de fogo perto das florestas.

A temperatura só começará a descer a partir de sábado.

Precauções para o calor

As recomendações para enfrentar o calor estendem-se também a evitar a exposição solar entre as 11h00 e as 17h00, usar proteção solar, chapéu e óculos de sol. Deve também beber muita água, evitar bebidas com álcool ou açúcar, optar por refeições leves e escolher ambientes frescos

Cuidados que devem ser redobrados no casos do mais novos, dos mais velhos e dos doentes crónicos.